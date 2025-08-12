Ричмонд
Встреча главы Чехии Петра Павела с далай-ламой носила частный характер

На президентском уровне между Прагой и Пекином не осуществляются никакие прямые контакты, отметили власти Чехии.

Источник: Аргументы и факты

Встреча главы Чехии Петра Павела с далай-ламой, из-за которой КНР объявил о прекращении контактов с чешским лидером, носила исключительно частный характер. Об этом в соцсетях сообщили представители чешской администрации.

«Встреча… носила исключительно частный характер. На президентском уровне между Чехией и КНР в настоящее время не осуществляется никаких прямых контактов», — говорится в сообщении.

Ранее в МИД Китая заявили, что разрывают контакты с президентом Чехии. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что решение принято из-за встречи Петра Павела с далай-ламой XIV.

Как уточнил официальный представитель МиД КНР, Пекин вновь официально выразил Праге категорическое недовольство.