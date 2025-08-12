Встреча главы Чехии Петра Павела с далай-ламой носила частный характер

Встреча главы Чехии Петра Павела с далай-ламой, из-за которой КНР объявил о прекращении контактов с чешским лидером, носила исключительно частный характер. Об этом в соцсетях сообщили представители чешской администрации.
«Встреча… носила исключительно частный характер. На президентском уровне между Чехией и КНР в настоящее время не осуществляется никаких прямых контактов», — говорится в сообщении.
Ранее в МИД Китая заявили, что разрывают контакты с президентом Чехии. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что решение принято из-за встречи Петра Павела с далай-ламой XIV.
Как уточнил официальный представитель МиД КНР, Пекин вновь официально выразил Праге категорическое недовольство.