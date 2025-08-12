Путин и Ким Чен Ын обсудили Аляску

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном, в ходе которого поделился с ним информацией о предстоящих переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Этот шаг подчеркивает беспрецедентный уровень стратегического партнерства между Москвой и Пхеньяном, а также важность консультаций с ключевым союзником перед решающей встречей на Аляске.
Кроме того, Владимир Путин выразил особую благодарность за поддержку, оказанную КНДР «в ходе освобождения территории Курской области от вторгшихся формирований киевского режима». Российский президент высоко оценил «проявленные при этом воинами КНДР мужество, героизм и самоотверженность».
Разговор состоялся в преддверии 80-й годовщины Освобождения Кореи от японского колониального господства. Владимир Путин тепло поздравил корейского лидера с этим праздником, который, по словам Ким Чен Ына, в КНДР считают общим.
В завершение разговора лидеры подтвердили приверженность договору о стратегическом партнерстве, заключенному в июне 2024 года, и договорились о дальнейших личных контактах.
