Путин провел разговор с Ким Чен Ыном перед встречей с Трампом

Президент России Владимир Путин во вторник, 12 августа, поговорил по телефону с лидером Корейской Народной-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ыном. Российский лидер поделился с коллегой сведениями в контексте предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом, и лидеры договорились о дальнейших личных контактах.
Кроме того, Владимир Путин высоко оценил оказанную Северной Кореей поддержку в ходе освобождения Курской области от присутствия украинских боевиков. Лидеры России и КНДР подтвердили приверженность дальнейшему развитию сотрудничества государств в контексте договора о стратегическом партнерстве, который стороны заключили 19 июня 2024 года в Пхеньяне.
Также Путин тепло поздравил Ким Чен Ына с предстоящей 80-й годовщиной освобождения Кореи от японского колониального господства — этот национальный праздник в стране отмечают 15 августа, передает сайт Кремля.
10 августа Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Российский лидер рассказал ему о контактах с США, включая встречу со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Рахмон выразил поддержку усилиям, которые направлены на долгосрочное урегулирование конфликта на Украине.