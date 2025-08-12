Путин провел разговор с Ким Чен Ыном перед встречей с Трампом

Кроме того, Владимир Путин высоко оценил оказанную Северной Кореей поддержку в ходе освобождения Курской области от присутствия украинских боевиков. Лидеры России и КНДР подтвердили приверженность дальнейшему развитию сотрудничества государств в контексте договора о стратегическом партнерстве, который стороны заключили 19 июня 2024 года в Пхеньяне.