Может ли отец взять больничный по уходу за старшим ребенком, если мама в декрете с младшим, рассказали в Минтруда

В случае когда старший ребенок заболел и находится вместе с матерью в больнице, отцу положен полноценный больничный лист. Кроме того, отметили в ведомстве, если заболели оба ребенка и мама с младшим находится в стационаре, то отцу будет предоставлен больничный.