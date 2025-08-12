Может ли отец взять больничный по уходу за старшим ребенком, если мама в декрете с младшим, рассказали в Минтруда

Ричмонд
Может ли отец взять больничный по уходу за старшим ребенком, если мама находится декрете с ребенком до 3 лет, сообщили в телеграм-канале Министерства труда и соцзащиты Беларуси.

В ведомстве рассказали, что если мама ухаживает за ребенком до 3 лет, а старший ребенок заболел и находится дома, то отцу выдадут справку о временной нетрудоспособности, которая не оплачивается.

В случае когда старший ребенок заболел и находится вместе с матерью в больнице, отцу положен полноценный больничный лист. Кроме того, отметили в ведомстве, если заболели оба ребенка и мама с младшим находится в стационаре, то отцу будет предоставлен больничный.

В Минтруда добавили, что если мама сама была госпитализирована, то отцу также полагается больничный.