Литва обучит 7 тыс. детей собирать БПЛА и управлять имя

Правительство Литвы планирует открыть 9 центров, где будут обучать управлению беспилотными летательными аппаратами, передает Associated Press со ссылкой на министерства образования и обороны страны.
«Первые три центра беспилотных летательных аппаратов должны открыться в сентябре, а остальные шесть — к 2028 году. Планируется, что к 2028 году 15 500 взрослых и 7 000 детей будут обучены навыкам управления дронами», — заявила министр обороны Довиле Шакалиене.
Уточняется, что проект направлен на «расширение обучения гражданскому сопротивлению».
Власти Литвы считают, что применение БПЛА эффективно и в повседневных задачах, и в военных конфликтах.
