Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литва обучит 7 тыс. детей собирать БПЛА и управлять имя

Власти Литвы планируют открыть 9 образовательных центров по управлению дронами.

Правительство Литвы планирует открыть 9 центров, где будут обучать управлению беспилотными летательными аппаратами, передает Associated Press со ссылкой на министерства образования и обороны страны.

«Первые три центра беспилотных летательных аппаратов должны открыться в сентябре, а остальные шесть — к 2028 году. Планируется, что к 2028 году 15 500 взрослых и 7 000 детей будут обучены навыкам управления дронами», — заявила министр обороны Довиле Шакалиене.

Уточняется, что проект направлен на «расширение обучения гражданскому сопротивлению».

Власти Литвы считают, что применение БПЛА эффективно и в повседневных задачах, и в военных конфликтах.

Ранее портал Origo написал, что на Украине началась принудительная мобилизация женщин.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше