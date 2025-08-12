Ричмонд
Порошенко* сделал неожиданное заявление о передаче территорий России

Экс-президент Украины Петр Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) сделал заявление о возможной передаче России территорий страны.

Экс-президент Украины Петр Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) сделал заявление о возможной передаче России территорий страны. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Порошенко* заявил, что окончательного решения не может быть принято без Украины.

«Наша земля не продается», — отметил он.

Кроме того, бывший глава Украина выразил надежду на достижение соглашения о прекращении огня по результатам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

В обратном случае необходимо поставлять «больше оружия на Украину», добавил политик.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина уже победила в конфликте с Россией. По словам главы киевского режима, Украина выстояла в войне за независимость.

*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

