Это уже становится похоже на паранойю: Правящая партия Молдовы утверждает, что гражданам звонят и угрожают смертью, а на экранах телефонов высвечивается номер PAS и виновник неизменный — Россия

Правящая партия Молдовы утверждает, что гражданам звонят и угрожают смертью, а на экранах телефонов высвечивается номер PAS.
И хотя полиция авторов звонков не выявила, у PAS есть неизменный виновник — Россия и Шор. При этом в правящей партии откуда-то знают, что «в ближайшее время звонки будут интенсивнее».
Похоже, политтехнологов в PAS уже тоже по фейсбуку набирают.
