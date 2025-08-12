Ричмонд
Это уже становится похоже на паранойю: Правящая партия Молдовы утверждает, что гражданам звонят и угрожают смертью, а на экранах телефонов высвечивается номер PAS и виновник неизменный — Россия

А еще в правящей партии откуда-то знают, что «в ближайшее время звонки будут интенсивнее».

Источник: Комсомольская правда

Правящая партия Молдовы утверждает, что гражданам звонят и угрожают смертью, а на экранах телефонов высвечивается номер PAS.

И хотя полиция авторов звонков не выявила, у PAS есть неизменный виновник — Россия и Шор. При этом в правящей партии откуда-то знают, что «в ближайшее время звонки будут интенсивнее».

Похоже, политтехнологов в PAS уже тоже по фейсбуку набирают.

