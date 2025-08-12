Владимир Путин провел телефонный разговор с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в телеграм -канале.
«Президент России тепло поздравил корейского лидера с приближающимся Национальным праздником — отмечаемой 15 августа 80-й годовщиной Освобождения Кореи от японского колониального господства. Ким Чен Ын подчеркнул, что в КНДР считают этот праздник общим, помнят о роли Красной Армии в борьбе с захватчиками», — говорится в сообщении.
Президент России поделился информацией с лидером КНДР, касающейся предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
В беседе Путин высоко оценил поддержку, оказанную Северной Кореей в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины. Общение между главами государств прошло в конструктивном ключе, укрепляя двусторонние отношения и подчеркивая важность взаимной поддержки в текущей геополитической ситуации.
Владимир Путин 11 августа провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе разговора армянский коллега подробно рассказал о результатах встречи, состоявшейся 8 августа в Вашингтоне с Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.