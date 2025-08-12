Орбан заявил о победе России в конфликте на Украине

«Мы так говорим, как будто у военной ситуации открытый финал, но это не так. Эту войну Украина проиграла. Россия эту войну выиграла. Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах Запад, стоящий за украинцами, признает, что это произошло, и что из всего этого последует», — сказал Орбан в интервью интернет-порталу Patriota, опубликованном в YouTube.