Госстандарт запретил продавать эту настольную игру для детей. Что с ней не так

Специалисты выявили, что продукция не соответствует требованиям по санитарно-химическому показателю гигиенической безопасности. Так, в настольной игре уровень миграции формальдегида в воздушную среду при норме не более 0,003 мг/м куб. составил 0,0108 мг/м куб.