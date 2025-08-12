Госстандарт запретил продавать эту настольную игру для детей. Что с ней не так

В Беларуси запретили продавать настольную игру «Счет» серии развивающих игр «Домино» под торговой маркой «ГеоДом», следует из реестра опасной продукции.
Производителем настольной игры для детей старше трех лет является ООО «ГеоДом» (Россия), поставщик на территории Беларуси — ООО «НИК» (Гомель).
Специалисты выявили, что продукция не соответствует требованиям по санитарно-химическому показателю гигиенической безопасности. Так, в настольной игре уровень миграции формальдегида в воздушную среду при норме не более 0,003 мг/м куб. составил 0,0108 мг/м куб.