Лавров обсудил с Рубио скорую встречу Путина и Трампа

Лавров поговорил с американским коллегой перед саммитом Трампа и Путина.

«Проведено обсуждение отдельных аспектов подготовки к предстоящей 15 августа встрече на Аляске президента России В. В. Путина и президента США Д. Трампа», — говорится в сообщении министерства. Обе стороны в ходе разговора подтвердили настрой на достижения успеха в беседе лидеров.

Сегодня и российский лидер провел телефонный разговор с главой КНДР Ким Чен Ыном. В ходе этого Путин выразил признательность Северной Корее за содействие в освобождении Курской области от бойцов ВСУ. Он также отметил храбрость и самоотверженность, проявленные северокорейскими военными. Руководители обеих стран подтвердили стремление к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества и договорились поддерживать личные контакты в будущем, передает 360.ru.

