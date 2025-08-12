Лавров обсудил с Рубио скорую встречу Путина и Трампа

Сегодня и российский лидер провел телефонный разговор с главой КНДР Ким Чен Ыном. В ходе этого Путин выразил признательность Северной Корее за содействие в освобождении Курской области от бойцов ВСУ. Он также отметил храбрость и самоотверженность, проявленные северокорейскими военными. Руководители обеих стран подтвердили стремление к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества и договорились поддерживать личные контакты в будущем, передает 360.ru.