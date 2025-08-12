Путин и Ким Чен Ын поговорили по телефону

«С обеих сторон подтверждена приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества по всем направлениям в русле заключённого 19 июня 2024 года в Пхеньяне Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР», — говорится в сообщении.