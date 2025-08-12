Ричмонд
Белый дом назвал город, в котором встретятся Путин и Трамп

Президенты РФ и США встретятся в городе Анкоридж на Аляске, сообщает Белый дом.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в городе Анкоридж на Аляске, сообщает Белый дом.

Анкоридж расположен в южной части Аляски, он был основан в 1920 году. Его население — почти 300 тысяч человек, это крупнейший город в штате, однако он не является его столицей.

Административный центром штата является город Джуно, в котором ранее объявили опасность наводнения.

Напомним, встреча президентов запланирована на 15 августа.

