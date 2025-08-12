Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин по телефону рассказал Ким Чен Ыну о предстоящей встрече с Трампом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Президент России также поделился с Ким Чен Ыном информацией в контексте предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом», — рассказали в пресс-службе.

В июле Ким Чен Ын после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым подтвердил «безоговорочную» поддержку действий России в конфликте на Украине и выразил уверенность в том, что Россия под руководством Путина «непременно одержит победу».

Беседа Ким Чен Ына и Лаврова прошла «в теплой и доверительной атмосфере» — глава российского внешнеполитического ведомства передал руководителю Северной Кореи «теплые приветы» от президента Владимира Путина, Ким Чен Ын в ответ передал российскому лидеру «дружеский привет».

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше