Путин по телефону рассказал Ким Чен Ыну о предстоящей встрече с Трампом

«Президент России также поделился с Ким Чен Ыном информацией в контексте предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом», — рассказали в пресс-службе.
В июле Ким Чен Ын после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым подтвердил «безоговорочную» поддержку действий России в конфликте на Украине и выразил уверенность в том, что Россия под руководством Путина «непременно одержит победу».
Беседа Ким Чен Ына и Лаврова прошла «в теплой и доверительной атмосфере» — глава российского внешнеполитического ведомства передал руководителю Северной Кореи «теплые приветы» от президента Владимира Путина, Ким Чен Ын в ответ передал российскому лидеру «дружеский привет».