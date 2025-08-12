Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сырский перебросил резервы под Красноармейск из-за прорыва российских войск

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский отдал приказ о переброске подкреплений в район Красноармейска (Покровска) в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба командования ВСУ.

Источник: Life.ru

«Решением главнокомандующего ВСУ для усиления стойкости обороны выделены дополнительные силы и средства», — сообщили в штабе.

Украинская сторона охарактеризовала ситуацию на Красноармейском направлении как «непростую и динамичную», указав, что «силы обороны принимают все необходимые меры». Однако ранее в Генштабе ВСУ признались, что ситуация ухудшается.

Ранее сообщалось, что ВС РФ удалось обеспечить контроль над ключевым участком автодороги в ДНР, открывающим путь к Красноармейску. Также российские подразделения смогли прорвать линию фронта на данном участке фронта.