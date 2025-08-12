Белый дом: Путин и Трамп встретятся в Анкоридже на Аляске

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в пятницу, 15 августа, в городе Анкоридж в американском штате Аляска. Об этом во вторник, 12 августа, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
— В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, Аляска, для проведения двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным, — передает ТАСС.
9 августа американский лидер сообщил, что намерен провести встречу с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Он подчеркнул, что считает сложным вопрос обмена территориями между Россией и Украиной, но допустил возможность его проведения. Также глава Белого дома отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно быть готовым «кое-что подписать» для достижения мира.
По данным СМИ, американская секретная служба арендовала шестикомнатный дом в Анкоридже, который является крупнейшим городом штата.
11 августа Дональд Трамп заявил, что 15 августа он «приедет в Россию», где встретится с Владимиром Путиным. Американский президент отметил, что во время встречи он будет просить российского лидера завершить конфликт на Украине.