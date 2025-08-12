Путин поблагодарил армию КНДР за мужество при освобождении Курской области

«Владимир Путин высоко оценил оказанную Корейской Народно-Демократической Республикой поддержку в ходе освобождения территории Курской области от вторгшихся формирований киевского режима, проявленные при этом воинами КНДР мужество, героизм и самоотверженность», — указали в пресс-службе Кремля.
Путин подчеркнул героизм корейских военнослужащих и выразил благодарность за оказанную поддержку в ходе военной операции на территории Курской области.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с Ким Чен Ыном выразил искреннюю признательность Пхеньяну за поддержку СВО. В частности, была отмечена роль Корейской народной армии, чьи военнослужащие, по данным МИД, участвовали в изгнании украинских националистов и иностранных наёмников с территории Курской области. Сегодня между лидером КНДР и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор.