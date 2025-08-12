Ричмонд
Белый дом: встреча Путина и Трампа состоится в Анкоридже

«В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, штат Аляска, для проведения двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным», — сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет в Анкоридже — крупнейшем городе штата Аляска. Об этом сообщили в Белом доме, информирует ТАСС.

Лавров и Рубио обсудили подготовку к встрече Путина и Трампа.

Представители Вашингтона и Москвы, по словам Ливитт, обсуждали много возможных мест для проведения данной встречи, но президент США считает честью встретиться со своим российским коллегой именно на американской земле в штате Аляска. Трамп планирует встретиться с Путиным на Аляске в том числе один на один, уточнила пресс-секретарь.

Она отметила, что саммит Путина и Трампа будет сосредоточен на конфликте в Украине. Президент США на встрече со своим российским коллегой 15 августа намерен лучше понять позицию Москвы для достижения мира в Украине.

Кроме того, Трамп заинтересован в обсуждении с Москвой других вопросов. В Белом доме также не исключили возможность визита Трампа в Россию в будущем. -0-

