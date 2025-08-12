Белый дом: встреча Путина и Трампа состоится в Анкоридже

Представители Вашингтона и Москвы, по словам Ливитт, обсуждали много возможных мест для проведения данной встречи, но президент США считает честью встретиться со своим российским коллегой именно на американской земле в штате Аляска. Трамп планирует встретиться с Путиным на Аляске в том числе один на один, уточнила пресс-секретарь.