Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Киев по-прежнему отказывается забирать 1 тыс. украинских военнопленных

Дипломат напомнила, что Киеву так же не нужны были тела погибших украинцев, которые он забрал только под давлением мировой общественности.

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти в Киеве по-прежнему отказываются забирать 1 тыс. украинских военнопленных. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Дипломат напомнила, что Киеву так же не нужны были тела погибших украинцев, которые он забрал только под давлением мировой общественности. «Теперь не забирают живых. Родственники пленных подписывают петиции, на коленях умоляют Банковую позволить воинам вернуться», — отметила Захарова.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил отказ Украины принимать 1 тыс. своих военнопленных в рамках ожидавшегося обмена с Россией. По его словам, из-за такого поведения Киева тяжело шел второй обмен, а третий так и не начался. -0-

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше