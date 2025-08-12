Захарова: Киев по-прежнему отказывается забирать 1 тыс. украинских военнопленных

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти в Киеве по-прежнему отказываются забирать 1 тыс. украинских военнопленных. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.
Дипломат напомнила, что Киеву так же не нужны были тела погибших украинцев, которые он забрал только под давлением мировой общественности. «Теперь не забирают живых. Родственники пленных подписывают петиции, на коленях умоляют Банковую позволить воинам вернуться», — отметила Захарова.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил отказ Украины принимать 1 тыс. своих военнопленных в рамках ожидавшегося обмена с Россией. По его словам, из-за такого поведения Киева тяжело шел второй обмен, а третий так и не начался. -0-