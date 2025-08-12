Захарова: Киев по-прежнему отказывается забирать 1 тыс. украинских военнопленных

Дипломат напомнила, что Киеву так же не нужны были тела погибших украинцев, которые он забрал только под давлением мировой общественности. «Теперь не забирают живых. Родственники пленных подписывают петиции, на коленях умоляют Банковую позволить воинам вернуться», — отметила Захарова.