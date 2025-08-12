APA: Азербайджан не стал участвовать в заседании СМВД стран СНГ

В конце июня делегация азербайджанского парламента во главе с первым вице-спикером Али Ахмедовым планировала принять участие в 23-м заседании Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству парламента Азербайджана и Федерального Собрания РФ в Москве. Однако делегация отменила свой визит в связи с инцидентом в Екатеринбурге.