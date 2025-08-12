Ричмонд
APA: Азербайджан не стал участвовать в заседании СМВД стран СНГ

Встреча прошла 12 августа в Петербурге.

Источник: Аргументы и факты

Баку отказался от участия в заседании Совета министров внутренних дел стран-участниц СНГ, прошедшем 12 августа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает азербайджанское информационное агентство APA.

Согласно данным пресс-службы МВД Белоруссии, которая председательствовала в Совете, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества правоохранительных органов, ход реализации межгосударственных программ по борьбе с преступностью, проблемы незаконной миграции, противодействие киберпреступности, обеспечение безопасности дорожного движения и правовое регулирование использования средств индивидуальной мобильности.

В ходе заседания председательство в СМВД СНГ перешло от Белоруссии к РФ.

В конце июня делегация азербайджанского парламента во главе с первым вице-спикером Али Ахмедовым планировала принять участие в 23-м заседании Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству парламента Азербайджана и Федерального Собрания РФ в Москве. Однако делегация отменила свой визит в связи с инцидентом в Екатеринбурге.