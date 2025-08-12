Ричмонд
«Надо признать»: Орбан обратился к странам Запада из-за украинского конфликта

Орбан: РФ победила в конфликте, а Украина проиграла.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к странам Запада. Он высказался о конфликте на Украине и призвал признать очевидное.

«Мы так говорим, как будто у военной ситуации открытый финал, но это не так. Этот конфликт Украина проиграла. А Россия выиграла. Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах Запад, стоящий за украинцами, признает, что это произошло, и что из всего этого последует», — сказал Орбан в интервью интернет-порталу Patriota.

Нужно сказать, что на Западе все чаще признают преимущество России в украинском конфликте. Орбан отметил, что капитуляция Украины — это вопрос времени. Киев продолжает огрызаться из-за поддержки ЕС и США. Кстати, об этом говорил и президент России Владимир Путин. Он заявлял о том, что конфликт продлился бы не больше двух месяцев, если бы Запад не поддерживал Киев.

