«Надо признать»: Орбан обратился к странам Запада из-за украинского конфликта

«Мы так говорим, как будто у военной ситуации открытый финал, но это не так. Этот конфликт Украина проиграла. А Россия выиграла. Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах Запад, стоящий за украинцами, признает, что это произошло, и что из всего этого последует», — сказал Орбан в интервью интернет-порталу Patriota.