Путин позвонил Ким Чен Ыну и поблагодарил за помощь под Курском

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном. Стороны обсудили помощь северокорейских военных в освобождении Курской области, предстоящий саммит Москвы и Вашингтона на Аляске и двустороннее сотрудничество, сообщили в Кремле.

Путин и Ким Чен Ын договорились о поддержании личных контактов.

«Владимир Путин высоко оценил оказанную Корейской Народно-Демократической Республикой поддержку в ходе освобождения территории Курской области от вторгшихся формирований киевского режима, проявленные при этом воинами КНДР мужество, героизм и самоотверженность», — говорится на сайте Кремля. Также лидер РФ поздравил руководителя Северной Кореи с предстоящим Национальным праздником — 80-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства. Она отмечается 15 августа.

Ким Чен Ын отметил, что в Северной Корее этот день рассматривают как общий праздник. Он также выразил благодарность Красной Армии за ее вклад в изгнание японских войск.

Кроме того, обе стороны подтвердили намерение и впредь укреплять дружбу, добрососедские отношения и всестороннее сотрудничество, руководствуясь при этом положениями Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он был подписан 19 июня 2024 года в Пхеньяне. Помимо прочего, российский президент проинформировал Ким Чен Ына о вопросах, которые планируется обсудить на предстоящих переговорах с президентом США Дональдом Трампом. В завершение беседы оба лидера условились поддерживать дальнейшие личные контакты.

Сегодня и глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Они обсудили предстоящий саммит между двумя странами, проходящий на Аляске. Также стороны подтвердили настрой на достижения успеха в будущей беседе.

