Путин позвонил Ким Чен Ыну и поблагодарил за помощь под Курском

Кроме того, обе стороны подтвердили намерение и впредь укреплять дружбу, добрососедские отношения и всестороннее сотрудничество, руководствуясь при этом положениями Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он был подписан 19 июня 2024 года в Пхеньяне. Помимо прочего, российский президент проинформировал Ким Чен Ына о вопросах, которые планируется обсудить на предстоящих переговорах с президентом США Дональдом Трампом. В завершение беседы оба лидера условились поддерживать дальнейшие личные контакты.