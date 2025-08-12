Варшава и Киев никогда не были друзьями: политолог объяснил причину разлада между странами

Отношения между Украиной и Польшей остаются напряженными из-за исторических разногласий. Политолог Владимир Жарихин отметил в беседе с Lenta.ru, что Варшава не может забыть трагедию в Волынской области, связанную с действиями украинских националистов. Специалист добавил, что разлад между странами-соседями был на всем историческом промежутке.