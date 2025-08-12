Варшава и Киев никогда не были друзьями: политолог объяснил причину разлада между странами

Отношения между Украиной и Польшей остаются напряженными из-за исторических разногласий. Политолог Владимир Жарихин отметил в беседе с Lenta.ru, что Варшава не может забыть трагедию в Волынской области, связанную с действиями украинских националистов. Специалист добавил, что разлад между странами-соседями был на всем историческом промежутке.
По словам Жарихина, у Киева также есть претензии к Польше, но страны вынуждены поддерживать отношения из-за общей геополитической ситуации. Он подчеркнул, что их объединяет только антироссийская позиция.
360.ru пишет, что в Польше разгорелся скандал из-за появления красно-черного флага украинской националистической организацией. Инцидент произошел 9 августа на концерте белорусского рэпера Макса Коржа. Депутат Сейма Дариуш Матецкий заявил, что обратился в прокуратуру с требованием начать расследование по факту пропаганды тоталитарных идеологий. Он указал на недопустимость подобных символов.
На это обратил внимание даже премьер-министр Польши Дональд Туск. Он сообщил на заседании правительства, что власти намерены депортировать 63 иностранца, включая 57 граждан Украины. Это связано с инцидентами на том самом концерте Макса Коржа и флагов с запрещенной нацистской символикой, пишет «Царьград».