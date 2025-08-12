Handelsblatt: автопрому ЕС грозят огромные убытки из-за пошлин США

Снижение тарифов должно было начать действовать 1 августа, но президент США так и не дал соответствующих распоряжений. При этом немецкий автомпром уже предупреждает о дополнительных расходах на миллиарды долларов из-за дальнейшего увеличения пошлин, в то время как соглашение между Евросоюзом и США пока не добавило ясности. Как рассказала глава Объединения автомобильной промышленности ФРГ (VDA) Хильдегард Мюллер, расходы составляют миллиарды и продолжают расти.