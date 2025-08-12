Handelsblatt: автопрому ЕС грозят огромные убытки из-за пошлин США

В Европейской комиссии надеются на то, что власти США скоро выполнят обещание и снизят размер автомобильных пошлин с 27,5 до 15%, но пока предстоит доработать ряд деталей. Об этом сообщает издание Handelsblatt.
Снижение тарифов должно было начать действовать 1 августа, но президент США так и не дал соответствующих распоряжений. При этом немецкий автомпром уже предупреждает о дополнительных расходах на миллиарды долларов из-за дальнейшего увеличения пошлин, в то время как соглашение между Евросоюзом и США пока не добавило ясности. Как рассказала глава Объединения автомобильной промышленности ФРГ (VDA) Хильдегард Мюллер, расходы составляют миллиарды и продолжают расти.
Некоторые чиновники ЕС обвиняют в задержках Вашингтон, но опровергают версию о том, что Соединенные Штаты ждут конкретных инвестиционных обязательств от автопроизводителей стран европы.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США вводят пошлины на автомобили, собранные за рубежом. Данная мера направлена на стимулирование возвращения производств в Америку.