В Белоруссии создали комплекс для прогнозирования атак БПЛА

В Белоруссии разработан инновационный программно-аппаратный комплекс АЛС «Сканер» для обнаружения низколетящих беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Государственного военно-промышленного комитета в своём телеграм-канале.

«Комплекс функционирует на основе пассивного акустического обнаружения, в основе которого заложено использование датчиков, фиксирующих звуковые волны от винтов и двигателей внутреннего сгорания БПЛА», —.

Комплекс, созданный компанией «ИнноТех Солюшнс», способен осуществлять пассивный мониторинг воздушного пространства и выявлять потенциальные угрозы от беспилотников, включая аппараты в режиме радиомолчания. Специалисты комитета подчеркивают, что комплекс может работать круглосуточно, в том числе в сложных погодных условиях, с дальностью обнаружения до тысячи метров.

Ранее Life.ru рассказывал о российской системе «Чёрный глаз», которая способна перехватывать сигналы беспилотников за несколько десятков километров, заставляя их падать на землю, пока оператор пытается разобраться, в чём дело. Система не обладает какими-то внушительными габаритами.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше