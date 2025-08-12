В ООН прокомментировали планируемый саммит Путина и Трампа

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сказал, что в организации приветствуют готовящийся саммит готовящийся саммит Владимира Путина и Дональда Трампа.
Дюжаррик сказал, что ООН приветствует конструктивный диалог между государствами-членами.
Путин и Трамп встретятся 15 августа. Местом проведения саммита станет Аляска. Встреча станет первой после переизбрания Трампа президентом.
Читайте материал «Евросоюз заявил, какое “условие” считает необходимым для переговоров по Украине».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше