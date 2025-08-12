Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом назвал место переговоров Путина и Трампа на Аляске

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп встретятся на Аляске в Анкоридже. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она подчеркнула, что встреча глав государств состоится 15 августа.

Источник: Life.ru

«В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, Аляска, для проведения двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным», — заявила Ливитт.

Представитель Белого дома отметила, что для Трампа честь принять Путина на американской земле.

По информации некоторых СМИ, встреча Путина и Трампа может пройти в отеле Alyeska Resort. Места в гостинице на даты саммита уже недоступны для бронирования. Напомним, что ключевой темой переговоров двух лидеров станет конфликт на Украине и способы его разрешения. Этот факт вызвал недовольство в Киеве, поскольку представителей украинских властей не пригласили на данную встречу.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше