Белый дом назвал место переговоров Путина и Трампа на Аляске

По информации некоторых СМИ, встреча Путина и Трампа может пройти в отеле Alyeska Resort. Места в гостинице на даты саммита уже недоступны для бронирования. Напомним, что ключевой темой переговоров двух лидеров станет конфликт на Украине и способы его разрешения. Этот факт вызвал недовольство в Киеве, поскольку представителей украинских властей не пригласили на данную встречу.