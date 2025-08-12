Ричмонд
Белый дом не исключил возможность визита Трампа в Россию

ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила о возможности визита президента США Дональда Трампа в Россию в будущем.

Источник: © РИА Новости

«Возможно, что в будущем есть планы поехать в Россию», — сказала Левитт журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Трамп посетить РФ.

