Стало известно, в каком городе пройдет встреча Путина и Трампа 15 августа

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится 15 августа в Анкоридже (штат Аляска), сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Об этом информирует ТАСС.

По словам Ливитт, в пятницу утром Трамп «отправится через всю страну» в Анкоридж для проведения встречи с Путиным.

Представитель Белого дома также отметила, что цель встречи — лучше понять позицию России для достижения мира в Украине.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
