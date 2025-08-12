Стало известно, в каком городе пройдет встреча Путина и Трампа 15 августа

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится 15 августа в Анкоридже (штат Аляска), сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Об этом информирует ТАСС.
По словам Ливитт, в пятницу утром Трамп «отправится через всю страну» в Анкоридж для проведения встречи с Путиным.
Представитель Белого дома также отметила, что цель встречи — лучше понять позицию России для достижения мира в Украине.
