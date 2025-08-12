Лавров и Рубио обсудили подготовку к встрече Путина и Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Планы проведения этих переговоров подтвердил также помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, главы двух стран сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования конфликта в Украине. -0-