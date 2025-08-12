Ричмонд
Лавров и Рубио обсудили подготовку к встрече Путина и Трампа

Как указали в российском дипведомстве, в ходе состоявшего 12 августа разговора проведено обсуждение отдельных аспектов подготовки к предстоящей 15 августа встрече на Аляске.

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор и обсудили подготовку к предстоящей 15 августа встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Белый дом: встреча Путина и Трампа состоится в Анкоридже.

Как указали в российском дипведомстве, в ходе состоявшего 12 августа разговора проведено обсуждение отдельных аспектов подготовки к предстоящей 15 августа встрече на Аляске.

«С обеих сторон подтвержден настрой на успешное проведение мероприятия», — подчеркнули в МИД РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Планы проведения этих переговоров подтвердил также помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, главы двух стран сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования конфликта в Украине. -0-

