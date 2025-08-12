Цена за Донбасс: Зеленский впервые намекнул на условие вывода войск

Владимир Зеленский в преддверии саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске впервые намекнул на условия, при которых Украина могла бы рассмотреть вопрос вывода войск с контролируемой части Донбасса. В беседе с журналистами, которую цитирует УНИАН, он дал понять, что готов к обсуждению территориальных уступок, но только в обмен на железобетонные гарантии безопасности, которые сохранят украинскую государственность.
Зеленский сместил акцент с территорий на суверенитет, заявив, что для России главная цель — не километры, а чтобы не было суверенной Украины.
Исходя из этой логики, он задал риторический вопрос, который многие восприняли как намек на готовность к сделке: «Какой смысл выходить из 9 тысяч квадратных километров Донбасса, которые мы сейчас контролируем? … А значит, нам нужны гарантии безопасности, которые сохранят прежде всего наше государство, суверенное государство, нашу независимость».
Подчеркивая, что он не собирается «сдавать свою страну», Зеленский, тем не менее, назвал «обмен территорий» сложным вопросом, который «невозможно отделять от гарантий безопасности». То есть не прозвучало категорическое «нет», а впервые прозвучали условия, которые требует Киев для решения этого вопроса.
Зеленский также изложил свой план, назвав его «простым». По его словам, сначала — прекращение огня, а затем, при посредничестве США, — обсуждение конкретных гарантий. «Нужно, чтобы на эти вопросы ответили те, кто принимает решения. И тогда будет легче», — заявил Зеленский, фактически посылая прямой сигнал Западу в преддверии встречи на Аляске: если вы хотите гибкости от Киева по вопросу территорий, сначала предоставьте нерушимые гарантии сохранения украинской государственности.
Читайте материал: «“Советник Кремля” раскрыл план Путина перед Аляской».