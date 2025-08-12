Цена за Донбасс: Зеленский впервые намекнул на условие вывода войск

Зеленский также изложил свой план, назвав его «простым». По его словам, сначала — прекращение огня, а затем, при посредничестве США, — обсуждение конкретных гарантий. «Нужно, чтобы на эти вопросы ответили те, кто принимает решения. И тогда будет легче», — заявил Зеленский, фактически посылая прямой сигнал Западу в преддверии встречи на Аляске: если вы хотите гибкости от Киева по вопросу территорий, сначала предоставьте нерушимые гарантии сохранения украинской государственности.