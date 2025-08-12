Ричмонд
Белый дом допустил возможность визита Трампа в Россию в будущем

Белый дом допускает перспективу визита президента США Дональда Трампа в Россию. О возможности такой поездки сообщила пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт, отметив, что планы на будущее остаются открытыми.

Источник: Life.ru

«Возможно, есть планы в будущем посетить Россию», — сказала представительница Белого дома.

Напомним, что 15 августа Дональд Трамп проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным. Известно, что диалог состоится на Аляске в городе Анкориджа. Ключевой темой переговоров двух лидеров станет конфликт на Украине и способы его разрешения.

