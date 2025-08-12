Белый дом допустил возможность визита Трампа в Россию в будущем

Напомним, что 15 августа Дональд Трамп проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным. Известно, что диалог состоится на Аляске в городе Анкориджа. Ключевой темой переговоров двух лидеров станет конфликт на Украине и способы его разрешения.