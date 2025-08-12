Белый дом допустил возможность визита Трампа в Россию в будущем

«Возможно, есть планы в будущем посетить Россию», — сказала представительница Белого дома.
Напомним, что 15 августа Дональд Трамп проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным. Известно, что диалог состоится на Аляске в городе Анкориджа. Ключевой темой переговоров двух лидеров станет конфликт на Украине и способы его разрешения.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше