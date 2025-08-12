Ричмонд
В США озвучили главную цель встречи Трампа с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп планирует лучше понять позицию Кремля для достижения мира на Украине во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Данное заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.

Источник: Life.ru

«Цель этой встречи для президента заключается в том, чтобы уехать с неё с более чётким пониманием того, как мы можем положить конец этому конфликту», — заявила Ливитт.

Напомним, что 15 августа Дональд Трамп проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным. Известно, что диалог состоится на Аляске в городе Анкориджа. Ключевой темой переговоров двух лидеров станет конфликт на Украине и способы его разрешения.

