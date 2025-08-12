Ричмонд
Белый дом допустил визит Трампа в Россию в будущем

Перспектива визита президента США в Россию не исключена.

Источник: Комсомольская правда

Администрация США допустила, что в перспективе президент Америки Дональд Трамп может совершить визит в Российскую Федерацию. Такое заявление сделали 12 августа в пресс-службе Белого дома.

Представители американской администрации подчеркнули, что пока конкретных планов или утвержденных дат поездки нет, однако Вашингтон открыт к такому развитию событий при благоприятных политических условиях. По словам чиновников, подобная встреча могла бы стать продолжением намеченного диалога между лидерами двух стран и способствовать укреплению взаимопонимания по ключевым международным вопросам.

