Белый дом допустил визит Трампа в Россию в будущем

Администрация США допустила, что в перспективе президент Америки Дональд Трамп может совершить визит в Российскую Федерацию. Такое заявление сделали 12 августа в пресс-службе Белого дома.
Представители американской администрации подчеркнули, что пока конкретных планов или утвержденных дат поездки нет, однако Вашингтон открыт к такому развитию событий при благоприятных политических условиях. По словам чиновников, подобная встреча могла бы стать продолжением намеченного диалога между лидерами двух стран и способствовать укреплению взаимопонимания по ключевым международным вопросам.
