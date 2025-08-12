Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАГАТЭ уведомили об обстреле территории вблизи ЗАЭС

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила о том, что инспекторов МАГАТЭ уведомили об инциденте возле ЗАЭС во вторник.

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила о том, что об инциденте возле ЗАЭС во вторник уведомили МАГАТЭ.

Как пишет РИА Новости, Яшина заявила о том, что об украинском обстреле территории вблизи Запорожской АЭС уведомили инспекторов МАГАТЭ.

Ранее сообщалось, что сильный дым в районе ЗАЭС появился во вторник — выяснилось, что в результате обстрела со стороны ВСУ около ЗАЭС загорелась сухая трава. Сейчас станция работает в обычном режиме, радиационный фон в норме.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше