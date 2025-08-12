МАГАТЭ уведомили об обстреле территории вблизи ЗАЭС

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила о том, что об инциденте возле ЗАЭС во вторник уведомили МАГАТЭ.
Как пишет РИА Новости, Яшина заявила о том, что об украинском обстреле территории вблизи Запорожской АЭС уведомили инспекторов МАГАТЭ.
Ранее сообщалось, что сильный дым в районе ЗАЭС появился во вторник — выяснилось, что в результате обстрела со стороны ВСУ около ЗАЭС загорелась сухая трава. Сейчас станция работает в обычном режиме, радиационный фон в норме.
