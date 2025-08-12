Трамп едет на Аляску без ультиматума: Белый дом сделал экстренное заявление

При этом, как сообщают американские СМИ, освещающие брифинг, Ливитт ушла от ответов на ключевые вопросы журналистов о том, готов ли Трамп обсуждать конкретный план «территории в обмен на мир», и каковы «красные линии» Белого дома. Она несколько раз повторила, что президент не едет на Аляску с готовым ультиматумом, а его главная задача — «получить четкое понимание», как закончить конфликт.