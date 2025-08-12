Трамп едет на Аляску без ультиматума: Белый дом сделал экстренное заявление

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт провела долгожданный брифинг, посвященный встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, заявив, что Вашингтон считает честью предстоящий визит российского лидера на Аляску.
При этом, как сообщают американские СМИ, освещающие брифинг, Ливитт ушла от ответов на ключевые вопросы журналистов о том, готов ли Трамп обсуждать конкретный план «территории в обмен на мир», и каковы «красные линии» Белого дома. Она несколько раз повторила, что президент не едет на Аляску с готовым ультиматумом, а его главная задача — «получить четкое понимание», как закончить конфликт.
«Цель этой встречи для президента заключается в том, чтобы уехать с нее с более четким пониманием того, как мы можем положить конец этой войне», — заявила Ливитт.
Она также отметила, что саммит пройдет в Анкоридже и что, возможно, в будущем есть планы поехать в Россию на вторую встречу.
«Эта встреча состоится потому, что Путин попросил Трампа о встрече», — так ответила Ливитт на вопрос о том, почему Зеленского не позвали на Аляску. При этом она не исключила, что в будущем может состояться трехсторонний саммит и с участием Украины.
Читайте материал: «Цена за Донбасс: Зеленский впервые намекнул на условие вывода войск».