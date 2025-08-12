Зеленский назвал условие для начала новой войны

Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не выйдут из Донбасса. Он также пригрозил «новой войной», если это произойдет. Об этом глава киевского режима высказался во вторник, 12 августа.
По его словам, Украина якобы получила сигнал от спецпредставителя США Стивена Уиткоффа, что должны быть территориальные уступки с обеих сторон.
Однако территориальные уступки — это не предложение Трампа или Уиткоффа, заявил Зеленский. По его мнению, президент России Владимир Путин хочет, чтобы ВСУ вышли из Донбасса.
Зеленский заявил, что ВСУ не выйдут из Донбасса, так как для русских — это «плацдарм для будущего нового наступления».
По мнению главы киевского режима, если украинские войска выйдут из Донбасса «по своей воле или под давлением, начнётся третья война».
Ранее Зеленский заявил, что Украина уже победила в войне за независимость в конфликте с Россией.
