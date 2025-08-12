Белый дом: Трамп надеется, что в будущем состоится трехсторонний саммит

Президент США Дональд Трамп надеется, что «в будущем» будет организован трехсторонний саммит с участием России, США и Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Ближайший саммит будет двусторонним, сказала Ливитт.
Президент России ВладимирПутин и Трамп встретятся 15 августа. Местом проведения саммита станет Аляска. Недавно в Белом доме уточнили, что президенты приедут в город Анкоридж. Встреча станет первой после переизбрания Трампа президентом.
