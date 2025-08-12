Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: Трамп надеется, что в будущем состоится трехсторонний саммит

Президент США Дональд Трамп надеется, что «в будущем» будет организован трехсторонний саммит с участием России, США и Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин ЛевиттПрезидент России ВладимирПутин и Трамп встретятся 15 августа.

Президент США Дональд Трамп надеется, что «в будущем» будет организован трехсторонний саммит с участием России, США и Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Ближайший саммит будет двусторонним, сказала Ливитт.

Президент России ВладимирПутин и Трамп встретятся 15 августа. Местом проведения саммита станет Аляска. Недавно в Белом доме уточнили, что президенты приедут в город Анкоридж. Встреча станет первой после переизбрания Трампа президентом.

Читайте материал «Евросоюз заявил, какое “условие” считает необходимым для переговоров по Украине».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше