Политолог Александр Асафов считает, что Владимир Зеленский ошибочно полагает, что может самостоятельно принимать решения. Это вызывает раздражение у президента США Дональда Трампа. Такое мнение Асафов высказал в беседе с Lenta.ru.
По словам Асафова, Трамп уверен, что вести переговоры он будет только с влиятельными сторонами, такими как Россия или Китай. Украина и лично Зеленский в глазах американского президента не обладают достаточной самостоятельностью, чтобы выдвигать свои условия. Трамп считает, что Киев должен соглашаться с предложенными решениями.
«И поэтому ему неинтересно ни то, что там написано в Конституции, он же сказал, что им придется ее поменять, ни то, что говорит представитель киевского режима, тем более нелегитимный», — добавил Асафов.
RT отметил, что Трамп также выразил обеспокоенность заявлениями Зеленского. Он напомнил, что главарь киевской хунты говорил о необходимости согласовывать территориальные вопросы с Конституцией. По мнению Трампа, Зеленский не нуждался в таком одобрении, чтобы начать конфликт.
На пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что Зеленский точно не будет участвовать во встрече с Владимиром Путиным, запланированной на Аляске 15 августа. Эти слова американского лидера приводит Life.ru.