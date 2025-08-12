Орбан заявил, что Украина проиграла в конфликте с Россией

Орбан напомнил, что до определенного момента Украина выполняла функцию буферной зоны между Россией и Западом, однако ее стремление вступить в НАТО и Евросоюз нарушило сложившийся баланс сил в Европе. По мнению главы кабмина Венгрии, РФ восприняла это как угрозу своей национальной безопасности, и теперь Киев терпит поражение в военном конфликте, оказавшись в крайне затруднительном положении.