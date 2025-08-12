Ричмонд
Орбан заявил, что Украина проиграла в конфликте с Россией

Украина утратила возможность самостоятельно определять свою судьбу, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина сама создала угрозу своему суверенитету, дестабилизировав европейский баланс сил. Эта страна потерпела поражение в конфликте с Россией, и теперь ее будущее будет зависеть от решений других государств. Такое заявление прозвучало в его выступлении на YouTube-канале Patriota.

«Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах западные деятели, стоящие за украинцами, признают, что это произошло, и что из всего этого последует», — отметил венгерский премьер.

Он также добавил, что Украина утратила возможность самостоятельно определять свою судьбу, поскольку именно ее действия привели к нарушению баланса сил и поставили под сомнение ее собственную государственность.

Орбан напомнил, что до определенного момента Украина выполняла функцию буферной зоны между Россией и Западом, однако ее стремление вступить в НАТО и Евросоюз нарушило сложившийся баланс сил в Европе. По мнению главы кабмина Венгрии, РФ восприняла это как угрозу своей национальной безопасности, и теперь Киев терпит поражение в военном конфликте, оказавшись в крайне затруднительном положении.

Он подчеркнул, что Украина продолжает сопротивление исключительно благодаря военной и финансовой поддержке со стороны европейских государств. Без этой помощи конфликт давно бы завершился, заключил политик.

Ранее сообщалось, что Венгрия решила не присоединяться к заявлению ЕС по ситуации вокруг Украины.

