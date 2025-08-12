В Беларуси запретили продавать испанский стиральный порошок. Рассказываем подробности

В ходе проверки специалисты установили, что у моющего средства показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил 208 мм. Превышение данного показателя вводит в заблуждение потребителя продукции относительно безопасности ее использования в стиральных машинах с фронтальной загрузкой. При этом на упаковке указано «для стирки в автоматических стиральных машинах всех видов».