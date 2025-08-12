«По имеющейся информации, полученной по нескольким каналам, киевским режимом осуществляется подготовка провокации в целях срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров. С этой целью в город Чугуеве Харьковской области автотранспортом СБУ в понедельник 11 августа была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой “подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне”. Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу “зафиксировать” завезенные западные журналисты», — сообщили в российском военном ведомстве.