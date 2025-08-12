Белый дом заявил о планах Трампа посетить Россию

Президент США Дональд Трамп может посетить Россию в будущем, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.
По словам Ливитт, у Трампа «возможно, есть планы посетить Россию в будущем».
Также она сказала, что Трамп в дальнейшем надеется на саммит с участием России, Украины и США.
Напомним, президенты встретятся в городе Анкоридж на Аляске 15 августа.
