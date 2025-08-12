Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph: лидерам ЕС велели прекратить комментировать встречу по Украине

Макрона и Мерца призвали не злить Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Чиновники в Великобритании настоятельно рекомендовали политикам из стран Евросоюза, особенно лидеру Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Фридриху Мерцу, остановить публичные высказывания в преддверии переговоров президентов России и США на Аляске, пишет Telegraph.

«Британские чиновники призвали лидеров Евросоюза прекратить “неполезную публичную полемику” в преддверии мирных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным», — указано в статье.

Они полагают, что если европейцы продолжат «ставить условия и рисовать красные линии», то могут «разозлить США и лично Трампа», отмечает издание.

Ранее Макрон сообщил, что провел второй за неделю разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским после объявления о предстоящей встрече Путина и Трампа.

Мерц заявил, что на протяжении нескольких недель призывает президента США усилить санкции против России.

В Белом доме сообщили, что местом встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет расположенный в южной части штата Аляска город Анкориджа.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше