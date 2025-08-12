Telegraph: лидерам ЕС велели прекратить комментировать встречу по Украине

Чиновники в Великобритании настоятельно рекомендовали политикам из стран Евросоюза, особенно лидеру Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Фридриху Мерцу, остановить публичные высказывания в преддверии переговоров президентов России и США на Аляске, пишет Telegraph.
«Британские чиновники призвали лидеров Евросоюза прекратить “неполезную публичную полемику” в преддверии мирных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным», — указано в статье.
Они полагают, что если европейцы продолжат «ставить условия и рисовать красные линии», то могут «разозлить США и лично Трампа», отмечает издание.
Ранее Макрон сообщил, что провел второй за неделю разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским после объявления о предстоящей встрече Путина и Трампа.
Мерц заявил, что на протяжении нескольких недель призывает президента США усилить санкции против России.
В Белом доме сообщили, что местом встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет расположенный в южной части штата Аляска город Анкориджа.