«Это впервые»: Зеленский раскрыл сигнал от Уиткоффа перед Аляской

Владимир Зеленский сделал заявление в ходе общения с журналистами о том, что впервые получил сигнал о готовности России к прекращению огня.

Этот сигнал, как уточнил Зеленский, был передан через американского спецпосланника Стивена Уиткоффа, который ранее посещал Москву.

«Россия готова к окончанию войны. Украина получила такой сигнал от Уиткоффа. К первому шагу, по крайней мере, к прекращению огня. Это сигнал впервые от них», — заявил украинский президент.

Это высказывание прозвучало на фоне напряженных ожиданий от переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, которые намечена в Анкоридже 15 августа.

