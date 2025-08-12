Трамп планирует встретиться с Путиным на Аляске один на один — Белый дом

Во время брифинга для журналистов во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила о том, что Трамп планирует встретиться с Путиным на Аляске один на один.
Левитт отметила, что американский президент Дональд Трамп настроен на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ходе саммита на Аляске, в том числе и один на один.
