Трамп планирует встретиться с Путиным на Аляске один на один — Белый дом

Во время брифинга для журналистов во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила о том, что Трамп хотел бы встретиться с Путиным на Аляске один на один.

Во время брифинга для журналистов во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила о том, что Трамп планирует встретиться с Путиным на Аляске один на один.

Левитт отметила, что американский президент Дональд Трамп настроен на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ходе саммита на Аляске, в том числе и один на один.

