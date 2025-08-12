Министерство обороны России выступило с экстренным заявлением о готовящейся киевским режимом провокации, целью которой является срыв российско-американских переговоров, намеченных на 15 августа.
По данным ведомства, полученным по нескольким каналам, для этого в город Чугуев Харьковской области еще в понедельник, 11 августа, была доставлена группа журналистов иностранных СМИ. По легенде, они должны были готовить репортажи о жизни в прифронтовой зоне.
В Минобороны подчеркивают, что непосредственно перед саммитом в пятницу Вооруженные силы Украины спланировали провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице. Цель — большое количество пострадавших среди гражданского населения, которое должны будут немедленно «зафиксировать» привезенные западные журналисты.
«В результате провокации киевского режима вся ответственность за нанесение удара и жертвы среди гражданских лиц будет возложена на Вооруженные Силы Российской Федерации, чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского взаимодействия», — говорится в заявлении.
Минобороны также предупредило, что возможны провокации и в других населенных пунктах, подконтрольных киевскому режиму.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.