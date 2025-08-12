Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Срыв Аляски: Минобороны России предупредило об ударе ВСУ в пятницу

Министерство обороны России сообщило, что киевский режим готовит провокацию для срыва российско-американского саммита на Аляске.

Министерство обороны России выступило с экстренным заявлением о готовящейся киевским режимом провокации, целью которой является срыв российско-американских переговоров, намеченных на 15 августа.

По данным ведомства, полученным по нескольким каналам, для этого в город Чугуев Харьковской области еще в понедельник, 11 августа, была доставлена группа журналистов иностранных СМИ. По легенде, они должны были готовить репортажи о жизни в прифронтовой зоне.

В Минобороны подчеркивают, что непосредственно перед саммитом в пятницу Вооруженные силы Украины спланировали провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице. Цель — большое количество пострадавших среди гражданского населения, которое должны будут немедленно «зафиксировать» привезенные западные журналисты.

«В результате провокации киевского режима вся ответственность за нанесение удара и жертвы среди гражданских лиц будет возложена на Вооруженные Силы Российской Федерации, чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского взаимодействия», — говорится в заявлении.

Минобороны также предупредило, что возможны провокации и в других населенных пунктах, подконтрольных киевскому режиму.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше