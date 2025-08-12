Киевский режим готовит провокацию для срыва намеченных на 15 августа переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Непосредственно накануне саммита на Аляске ВСУ спланирован провокационный удар по одному из густонаселенных жилых кварталов в Харьковской области. При этом ответственность за нанесение удара будет возложена на российских военных для создания негативного медийного фона.
«Эти удары должны будут сразу “зафиксировать” завезенные западные журналисты», — говорится в сообщении МО РФ в Telegram-канале.
В ведомстве также не исключили провокации со стороны ВСУ и в других подконтрольных Украине населенных пунктах.
Предстоящая встреча Путина и Трампа состоится в Анкоридже. Американский лидер вылетит на Аляску утром 15 августа.
Ранее Белый дом не исключил возможность визита Дональда Трампа в Россию в будущем.
Также ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет признавать итоги саммита. Киевский лидер на фоне переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что говорить про Украину без Украины невозможно.