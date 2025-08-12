Оппозиция Армении обвинила Пашиняна в злоупотреблении полномочиями

После переговоров в Вашингтоне, было заявлено о подготовке к подписанию министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста мирного соглашения и установления межгосударственных отношений. Кроме того, Ереван и Баку направили совместное обращение в адрес ОБСЕ с просьбой о прекращении деятельности Минской группы. Ереван также выразил готовность к сотрудничеству с США и другими заинтересованными сторонами в целях реализации «Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания», который соединит Азербайджан с его Нахичеванской автономией через армянскую территорию.