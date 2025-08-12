Оппозиция Армении обвинила Пашиняна в злоупотреблении полномочиями

Армянская оппозиционная фракция «Армения» обвинила действующего премьер-министра Никола Пашиняна в превышении служебных полномочий в связи с обязательствами, взятыми им после трехсторонней встречи в Вашингтоне с главами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым.
После переговоров в Вашингтоне, было заявлено о подготовке к подписанию министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста мирного соглашения и установления межгосударственных отношений. Кроме того, Ереван и Баку направили совместное обращение в адрес ОБСЕ с просьбой о прекращении деятельности Минской группы. Ереван также выразил готовность к сотрудничеству с США и другими заинтересованными сторонами в целях реализации «Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания», который соединит Азербайджан с его Нахичеванской автономией через армянскую территорию.
«Никол Пашинян, в очередной раз злоупотребляя своими полномочиями, установленными конституцией и законами, нарушая публично-правовую ответственность, взятую на себя правительством, пытается ввести армянский народ в заблуждение ложной пропагандой мира, стремясь обеспечить сохранение своего режима», — подчеркивается в заявлении фракции.
Парламентарии посчитали неприемлемыми и заслуживающими осуждения очередные уступки, навязываемые Армении.
Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с армянским коллегой контакты Пашиняна с Трампом и Алиевым.