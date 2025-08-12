Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оппозиция Армении обвинила Пашиняна в злоупотреблении полномочиями

Представители оппозиционной фракции «Армения» осудили обязательства, на которые согласился Пашинян во время трехсторонней встречи в Вашингтоне.

Источник: Аргументы и факты

Армянская оппозиционная фракция «Армения» обвинила действующего премьер-министра Никола Пашиняна в превышении служебных полномочий в связи с обязательствами, взятыми им после трехсторонней встречи в Вашингтоне с главами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым.

После переговоров в Вашингтоне, было заявлено о подготовке к подписанию министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста мирного соглашения и установления межгосударственных отношений. Кроме того, Ереван и Баку направили совместное обращение в адрес ОБСЕ с просьбой о прекращении деятельности Минской группы. Ереван также выразил готовность к сотрудничеству с США и другими заинтересованными сторонами в целях реализации «Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания», который соединит Азербайджан с его Нахичеванской автономией через армянскую территорию.

«Никол Пашинян, в очередной раз злоупотребляя своими полномочиями, установленными конституцией и законами, нарушая публично-правовую ответственность, взятую на себя правительством, пытается ввести армянский народ в заблуждение ложной пропагандой мира, стремясь обеспечить сохранение своего режима», — подчеркивается в заявлении фракции.

Парламентарии посчитали неприемлемыми и заслуживающими осуждения очередные уступки, навязываемые Армении.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с армянским коллегой контакты Пашиняна с Трампом и Алиевым.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше