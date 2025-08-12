Ричмонд
Зеленский заявил, что не может вывести войска из Донбасса

Глава киевского режима опасается «нового наступления».

Источник: Аргументы и факты

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не может вывести свои войска из Донбасса, так как оттуда ВС РФ якобы начнут «будущее наступление».

«Мы не выйдем с Донбасса. Мы не можем этого сделать», — приводит его слова ТАСС.

Зеленский заявил, что Донбасс — это якобы «плацдарм для будущего нового наступления» на направлении Днепропетровской области и Харькова.

Он также предположил, что для урегулирования конфликта по Украине потребуется три встречи лидеров государств, две из которых могут быть двусторонние, одна — трехсторонняя.

Ранее Зеленский на фоне сообщений о встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что не планирует соглашаться на территориальные уступки.

Трамп проигнорировал позицию украинского лидера по вопросу территорий и заявил, что хочет понять намерения президента России.

